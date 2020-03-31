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TRT Çocuk, el yıkamayı sevilen kahramanlarıyla öğretiyor

Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında TRT Çocuk, sevilen kahramanlarının seslendirdiği şarkılarla çocuklara el yıkamayı öğretiyor.

31.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:40
TRT Çocuk, el yıkamayı sevilen kahramanlarıyla öğretiyor
Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında TRT Çocuk, sevilen kahramanlarının seslendirdiği şarkılarla çocuklara el yıkamayı öğretiyor.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un kahramanları, Elif ve Arkadaşları, Mucit Kahraman Aslan'ın sevimli arkadaşları Zeynep ve Mehmet, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, çocukların el yıkama alışkanlığını pekiştirmek için keyifli şarkılar hazırladı.
Üç boyutlu animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan klipler çocukların sıkılmadan bilinçlenmesini hedeflenirken şarkıları dinleyen çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan el yıkamanın önemini ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğreniyor.
"Hayat Eve Sığar" çağrısının başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını hızla sürdüren TRT Çocuk, ilk olarak "TRT Çocuk Anaokulum" ve "TRT Çocuk Dergisi"ni dijital platformlarda yayınlamıştı.
Yayın akışını da güncelleyen TRT Çocuk, "Sarı" isimli yeni programıyla da çocukların evde hareket etmesine destek olmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Kaptan, Güncel
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