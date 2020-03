TRT Çocuk'ta çizgi karakter "AGİ" ile sıfır atığı anlatacaklar

Eskişehir'deki bir animasyon firmasınca çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla "AGİ" adlı çizgi film hazırlandı.Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Teknopark'ta bulunan ve Emre Ozan Şirin ile Can Berk Özden tarafından kurulan animasyon firması "Motion Boom", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında çizgi film projesi yaptı.Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğince de desteklenen, TRT Çocuk kanalında yayınlanacak çizgi filmde "AGİ" adlı triportör (eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üçteker) ve 14 ana karakterin başından geçen olaylarla çocuklara geri dönüşümün öneminin ve çevre bilincinin aşılanması amaçlanıyor.Kamu spotu fikri çizgi filme dönüştüAnimasyon şirketinin kurucu ortağı ve yönetmeni Emre Ozan Şirin, kamu spotu ve maskot hazırlamak için yola çıktıklarını ve bu fikirle "AGİ" adında şirin bir triportör karakteri hazırladıklarını söyledi.Daha sonra karaktere bir dönüşüm kamyonu kasası eklediklerini belirten Şirin, şöyle konuştu:"Kamu spotu için hazırlanan pilot bölümün ardından AGİ'nin çizgi diziye dönüştürülmesi kararı alındı. İnsan ile kamyon, robot, çöp konteyneri ve kumbara gibi objelerden oluşan 15 ana karakterimiz bulunuyor. Sayın Emine Erdoğan himayesinde yürütülen projede yer almaktan mutluyuz. Bu güzel projeye sevimli bir yüz kazandırdık. Çocukların seveceği ve benimseyeceği bir karakter yaptık. Bu karakter aracılığıyla, geri dönüşümü, bunun nasıl yapıldığını ve çevre bilincini anlatarak çocukları eğlendirmek istiyoruz. TRT Çocuk kanalında yayınlanacak çizgi dizinin birinci sezonunu neredeyse tamamlandık. AGİ adlı çizgi dizimizle sıfır atığı her yönüyle anlatmayı planlıyoruz."Firmanın ortaklarından Can Berk Özden de geçen yıl iki personelle yola çıkıp kurdukları animasyon şirketlerinde şu anda 7 kişiye istihdam sağladıklarını aktardı.Özden, "Kamu spotu olarak başlayan projeyi çizgi film serisi haline getirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA