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TRT Çocuk'tan hijyen kurallarını öğreten şarkı

TRT Çocuk, çizgi dizi kahramanı Pırıl ile hem horon oynatacak hem de hijyen kurallarını eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatacak.

08.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:18
TRT Çocuk'tan hijyen kurallarını öğreten şarkı
TRT Çocuk, çizgi dizi kahramanı Pırıl ile hem horon oynatacak hem de hijyen kurallarını eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatacak.
TRT Çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebbirleri kapsamında evde vakit geçiren minik izleyicilerini yalnız bırakmıyor.
Salgın nedeniyle çocukları eğlendirirken, aynı zamanda öğrenmelerini sağlayan yeni içerikleri hayata geçiren TRT Çocuk, bu kez sevilen çizgi dizi kahramanı Pırıl ile hem horon oynatacak hem de koronavirüs salgınına karşı çocukların nasıl tedbir alacaklarını öğretecek.
Çocukların okulda öğrendiği bilgilerin eğlenceli ve günlük hayatta kullanılabilir yönünü arkadaşlarıyla keşfettiği bir çizgi dizi olan Pırıl, somut düşünme dönemindeki çocukların bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.
Bu kez Pırıl ve arkadaşları söyledikleri şarkıyla horon oynarken, aynı zamanda koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatacak.
Sözü Nihat Kaşıkçı, müziği İlke Ulaş Kıvanç'a ait olan şarkı üç boyutlu animasyon tekniği kullanılarak hazırlandı.
Hijyen kurallarını çocuklara eğlenceli içerikleriyle öğreten Pırıl'ın şarkı sözleri şöyle:
Ey korona dur orada, sakın yaklaşma bana/Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana/Ellerimi ıslatır, güzelce sabunlarım
20 saniye kadar köpürterek yıkarım/Ey korana dur orada, sakın yaklaşma bana/Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana
Evde kalın dediler, dışarı çıkmıyorum/Kardeşimle birlikte horon öğreniyorum

Kaynak: AA

Etiketler: Kültür Sanat
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