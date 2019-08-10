TRT Çocuk'tan "Kaz Dağları" açıklaması: Günlük tartışma kanala taşınmamalı

Kaz Dağları'ndaki gelişmelere ilişkin konuşan 9 yaşındaki çocuğu engellenmesine ilişkin açıklama yapan TRT Çocuk, "Kanalımızı günlük tartışmaların hep uzağında tuttuk. Bu tartışmaların bir canlı yayın üzerinden TRT Çocuk'a taşınmaması gerektiğiniz düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk, 'Haberin Olsun' adlı programda yaşanan Kaz Dağları olayıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AİLELERİN EN GÜVENDİĞİ KANAL"

"TRT Çocuk, kurulduğu günden bu yana çocuklarımızın gelişimi ve güzel vakit geçirmesi için birbirinden değerli içerikler üretmiş ve ailelerin en güvendiği çocuk kanalı olmuştur."

"ÇEVRE BİLİNCİNE DAİR SAYISIZ İÇERİK ÜRETTİK"

"Yerli üretim içerikleriyle Türkiye'nin ortak değerlerinden olan TRT Çocuk, aile olmanın önemi, çalışkanlık, dürüstlük gibi erdemler başta olmak üzere evrensel bütün değerleri çocuklarımıza sunmaktadır. Bu bağlamda TRT Çocuk tam 11 yıldır çevre bilincine dair sayısız içerik üretmiş ve tekrar yayınlarıyla bu bilincin yerleşmesi için büyük gayret serf etmiştir."

KAZ DAĞLARI "GÜNLÜK TARTIŞMA" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

"Biz TRT Çocuk olarak bütün ailelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği kanalımızı günlük tartışmaların hep uzağında tuttuk. Ailelerimiz de bu konuda bize hep destek oldu. Bu tartışmaların bir canlı yayın üzerinden TRT Çocuk'a taşınmaması gerektiğini düşünüyoruz."

İşte o açıklama;

NE OLDU?