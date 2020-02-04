Haberler » Güncel » TRT Çocuk'un sevilen karakterileri Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu - Haber

TRT Çocuk'un sevilen karakterileri Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu

Forum Erzurum'da çocuklarla buluşan "Doru" ve "Pırıl" büyük ilgiyle karşılandı.

04.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:06TRT Çocuk'un sevilen karakterileri Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu
Forum 'da çocuklarla buluşan "Doru" ve "Pırıl" büyük ilgiyle karşılandı.

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, TRT Çocuk'un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl'ın sahne şovlarına ev sahipliği yaptı.

TRT Çocuk'un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl maceralarıyla bu kez Forum Erzurum'da çocuklarla buluştu. Gerçekleşen sahne şovlarıyla Doru ve Pırıl yeni maceraların izini sürmek için Forum Erzurum'da çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Sahne şovlarına ailesiyle katılan çocukların yanı sıra farklı ilçelerden gelen anaokulu çağındaki çocukların da katılımıyla yaklaşık 6 bin 500 kişilik izleyici karşısına çıkan TRT Çocuk'un sevimli kahramanları çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklarla önce oyunlar oynayan karakterler, sevilen şarkılar eşliğinde çocuklarla dans etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:35:36