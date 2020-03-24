TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir yayın şefinin hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
24.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:59
Türkiye koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken, gündeme TRT'de bir çalışanın koronavirüse yakalandığı iddiası düştü. Medyaradar'ın haberine göre, 10 bine yakın çalışanı bulunan TRT'de ilk koronavirüs vakasına rastlandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin 56 yaşındaki bir yayın şefi olduğu öne sürüldü.
DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİLMİŞTİ
TRT'de geçtiğimiz haftalarda alınan önlemler kapsamında birçok çalışanın görevlerini evden sürdürmesi istenmiş ancak içeriden çalışması gereken personeller dönüşümlü olarak görev başında olmaya devam etmişti.
Kurumda kronik hastalığı olan ve hamile personel için ise izin yazılmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu :Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'da bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel