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TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm

TRT Çocuk'da Kaz Dağları'ndaki gelişmelere ilişkin konuşan 9 yaşındaki çocuğu engelleyen sunucu Gözde Çevik "Evime göz yaşlarıyla döndüm. TRT Çocuk siyasetten uzak dursun" dedi.

10.08.2019 12:31
TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm

Telefonla bağlanarak "Kaz Dağları'na zarar veriliyor" diyen 9 yaşındaki Utku'yu susturan sunucu Gözde Çevik yaptığı açıklamada "Evime göz yaşlarıyla döndüm. TRT Çocuk, siyasetten, günlük tartışmalardan uzak dursun" ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk'ta yayınlanan "Haberin Olsun" programına telefonla bağlanarak "Kaz Dağları'na zarar veriliyor" diyen 9 yaşındaki Utku'nun sözünü kesen sunucu Gözde Çevik sosyal medyadan açıklama yaptı.

"ÇEVRE DUYARLILIĞINI ÇOCUKLARA EN İYİ ANLATAN KANALIMA..."

Programdan gözyaşları içinde çıktığını vurgulayan Çevik şunları söyledi:

"Nereden bilebilirdim ki TRT Çocuk'un hiçbir zaman konusu olmayan gündelik tartışmaların benim programımda dile getirileceğini, nereden bilebilirdim ki çevre duyarlılığını çocuklara en iyi anlatan kanalıma tam da bu konuda eleştiriler geleceğini."

"TRT ÇOCUK SİYASETTEN UZAK DURSUN"

"Sosyal medyada bu şekilde gündeme geldiğim için üzgünüm. Bırakalım da Türkiye'nin ortak değeri TRT Çocuk, siyasetten, günlük tartışmalardan uzak dursun. Ben, o tertemiz çocuklar sayesinde neşe dolu bir hayat geçiriyorum. Tartışmalarınızı bizden ve çocuklarımızdan uzak tutun."

"BİZ SİZE RAĞMEN ÖĞRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz size rağmen gülmeye, eğlenmeye, bunları yaparken de öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar oluğu gibi bundan sonra da gündelik tartışmalarınızın bir parçası olmayacağız. Son olarak; sosyal medya üzerinden küfür eden hakaret edenleri çocukların gülen yüzü hatrına umursamıyorum."

İşte o açıklama;

TRT, Kaz Dağları için konuşan 9 yaşındaki çocuğu böyle susturduTRT, Kaz Dağları için konuşan 9 yaşındaki çocuğu böyle susturdu

TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm

Kaz Dağları, Güncel

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