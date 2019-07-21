Haberler» Güncel» Haber

TRT'den 23 Temmuz konseri

Milli Mücadele'nin ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla TRT sanatçıları tarafından konser verilecek.

21.07.2019 10:54 TRT
Milli Mücadele'nin ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla TRT sanatçıları tarafından konser verilecek.

Erzurum Valiliği tarafından tertip edilen konser 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20.30'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak.

Yavuz Değirmenci, Tuncay Kemertaş, Semra Algül, Didem Dilara Duman, Reyhan Ediş, İmran Koç, Ahmet Tuzlu, Zafer Albayrak, Mustafa Arı,Barış Akpınar, Dilek Karadağ, Senem Akdemir ve Özlem Üngör'ün sahne alacağı konsere tüm Erzurumluları davet eden TRT yöneticileri, konserin TRT Müzik ekranlarından da canlı olarak yayınlanacağını belirttiler. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
11:01   7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş
11:01   Çocuklarda yaz hastalıkları
11:01   Hamarat ellerden Adıyaman turizmine katkı
11:00   Hilmi Güler, Avrupa Konseyi Meclis Üyesi seçildi
11:00   Tuz Gölü üzerinde nikah kıydılar
11:00   ASKICI HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
11:00   ANKARA TUZ GÖLÜ ÜZERİNDE NİKAH KIYDILAR