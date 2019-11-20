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TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı

TRT'den "Zarar ediyor" haberleriyle ilgili açıklama geldi. TRT tarafından yapılan açıklamada "Zarar iddialarını içeren haberler; tamamen gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve objektiflikten uzaktır. Bazı basın organlarında yer alan 'TRT'nin zarar ettiğine dair iddialar,' raporda yer alan verilerin çarpıtılmasından ibaret ve tam" denildi.

20.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:36

Bazı basın organlarında yer alan iddialara göre, 2018 yılında TRT'nin faaliyet kârının bir önceki yıla göre yüzde 121.2 gerilediği ve kurumun 92 milyon lira zarar ettiği belirtilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), "Bazı basın organlarında yer alan 'TRT'nin zarar ettiğine dair iddialar,' raporda yer alan verilerin çarpıtılmasından ibaret ve tamamen gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

"RAPORDAKİ VERİLER ÇARPITILDI"

TRT tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zarar iddialarını içeren haberler; tamamen gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve objektiflikten uzaktır. İlgili haberlerde kaynak gösterilen, '2018 Kamu İşletmeleri Raporu' incelendiğinde iddiaların tam aksine herhangi bir zararın söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir. Hesap veren bir kurum olarak TRT, tüm faaliyetlerine ilişkin Sayıştay, TBMM'nin ilgili Komisyonları ve kendi iç mekanizmaları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu çerçevede tekrar vurgulamak isteriz ki, bazı basın organlarında yer alan 'TRT'nin zarar ettiğine dair iddialar,' raporda yer alan verilerin çarpıtılmasından ibaret ve tamamen gerçek dışıdır."

TRT'den

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Güncel


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