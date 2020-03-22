TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
22.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:42
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter 'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter 'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
|TRT EBA TV İlkokul
|TRT-EBA TV Ortaokul
|TRT-EBA TV Lise
|Vodafone Tv
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
|Kablo Tv
|465. Kanal
|466. Kanal
|467. Kanal
|Tivibu
|401. Kanal
|402. Kanal
|403. Kanal
|Turkcell TV+
|106. Kanal
|107. Kanal
|108. Kanal
|D-Smart
|138. Kanal
|139. Kanal
|140. Kanal
|Bein/Digiturk
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
Kaynak: AA