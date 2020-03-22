Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı - Haberler

TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

22.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:42
TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter 'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
TRT EBA TV İlkokulTRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise
Vodafone Tv 151. Kanal152. Kanal153. Kanal
Kablo Tv 465. Kanal466. Kanal467. Kanal
Tivibu 401. Kanal 402. Kanal403. Kanal
Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal108. Kanal
D-Smart 138. Kanal 139. Kanal140. Kanal
Bein/Digiturk 151. Kanal 152. Kanal153. Kanal

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, MEB, TV, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi Haberler
Türkiye'de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi!
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Haberler
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
İlk ders Bakan Selçuk’tan! ’Gençler tatil bitti’ Haberler
İlk ders Bakan Selçuk'tan! "Gençler tatil bitti"
Merkel’in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı Haberler
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı
ABD’de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
ABD'de bir senatörün daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Uşak'ta 65 yaş üstüne ücretsiz gıda yardımı - Haber Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber İran'da sel: 3 ölü, 3 yaralı - Haber Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek - Haber Kahramanmaraş'a giriş yapan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçiriliyor - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading