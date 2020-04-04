Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TRT "Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi

TRT, çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine "evde kal"anlar için yeni yayın kuşakları oluşturdu.

04.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:39
TRT
TRT, çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine "evde kal"anlar için yeni yayın kuşakları oluşturdu. "Ev Hayat Dolu" kuşaklarında nostaljik dizi ve filmlerden sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı içerik yayında olacak.

Kamu kurumları ve özel şirketlerin evden çalışma yönergeleri oluşturduğu, okul, restoran, sinema salonları, spor salonlarının kapatıldığı ve yeni "sosyal mesafe" kurallarının hayata geçirildiği bu dönemde TRT, "Ev Hayat Dolu" sloganından hareketle bir çalışma başlattı. Hem doğru bilgilendirme, hem de zamanın daha verimli ve eğlenceli kullanabilmesi amacıyla yayın akışlarını yeniden tasarlayan TRT, birçok yeni programı hayata geçiriyor. Teknik ekip olmaksızın oyuncuların evlerinden kendi çekimleriyle oluşturacakları diziler de bu yenilikler arasında.

'TRT'nin yeni yayın kuşaklarında neler var?'

TRT kanallarında hayata geçirilecek olan "Ev Hayat Dolu" kuşakları; nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında hayata geçiriliyor. Diyetisyen ve spor hocaları ile gerçekleştirilecek programda çocuk, yetişkin ve yaşlılara özel spor hareketleri gösterilecek. Ramazan ayına kadar hafta içi her gün Yeşilçam filmlerinden oluşan seçki de TRT izleyicisiyle buluşacak. Hafta içi her gün alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek programlarda izleyenler soru ve sorunlarını dile getirebilecek. Mevlana'nın günümüzde yaşanan sorunlara da ışık tutan çağları aşan bilgeliği ve mutasavvıf yönünü göreceğimiz Mesnevi'den hikayelerin anlatılacağı yeni bir format ekranda olacak.

Hatıralara kazınan ve çok konuşulan tarihi futbol derbilerinde yer almış ünlü oyuncuların evlerinden, büyükleri arayarak hal hatır soracağı, moral vereceği bir programda TRT'nin yeni programları arasında yer alıyor. TRT 1'in gündüz kuşak programı olan İyi Fikir içeriğini güncelledi. Aile ve evlilik terapistlerinin konuk olduğu ve evlilik kurumunun, aile içi iletişimin ve aile yaşantısının öneminin ele alındığı bir program olarak yeniden tasarlandı. Yayın içerikleri ile birlikte TRT İZLE uygulaması da yenilendi. Kaçırılan dizi, belgesel, programlar tüm uygulama mağazalarından indirilebilen 'TRT İZLE' ile mobil cihazlarda olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TRT 'Ev Hayat Dolu' sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haberler
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Haberler
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:50: STB'den ihtiyaç sahibi ailelere 50 ton bakliyat yardımı - Haber 14:48: Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri - Haber 14:47: "BizVarız" gönüllüleri gıda paketi hazırladı - Haber 14:46: Trakya'da vatandaşlar sağanağın da etkisiyle dışarıya çıkmadı - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber