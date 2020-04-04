Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TRT "Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi

TRT "Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi TRT, çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine "evde kal"anlar için yeni yayın kuşakları oluşturdu.

04.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:54
TRT "Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi
İSTANBUL - TRT, çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine "evde kal"anlar için yeni yayın kuşakları oluşturdu. "Ev Hayat Dolu" kuşaklarında nostaljik dizi ve filmlerden sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı içerik yayında olacak.
Kamu kurumları ve özel şirketlerin evden çalışma yönergeleri oluşturduğu, okul, restoran, sinema salonları, spor salonlarının kapatıldığı ve yeni "sosyal mesafe" kurallarının hayata geçirildiği bu dönemde TRT, "Ev Hayat Dolu" sloganından hareketle bir çalışma başlattı. Hem doğru bilgilendirme, hem de zamanın daha verimli ve eğlenceli kullanabilmesi amacıyla yayın akışlarını yeniden tasarlayan TRT, birçok yeni programı hayata geçiriyor. Teknik ekip olmaksızın oyuncuların evlerinden kendi çekimleriyle oluşturacakları diziler de bu yenilikler arasında.
'TRT'nin yeni yayın kuşaklarında neler var?'
TRT kanallarında hayata geçirilecek olan "Ev Hayat Dolu" kuşakları; nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında hayata geçiriliyor. Diyetisyen ve spor hocaları ile gerçekleştirilecek programda çocuk, yetişkin ve yaşlılara özel spor hareketleri gösterilecek. Ramazan ayına kadar hafta içi her gün Yeşilçam filmlerinden oluşan seçki de TRT izleyicisiyle buluşacak. Hafta içi her gün alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek programlarda izleyenler soru ve sorunlarını dile getirebilecek. Mevlana'nın günümüzde yaşanan sorunlara da ışık tutan çağları aşan bilgeliği ve mutasavvıf yönünü göreceğimiz Mesnevi'den hikayelerin anlatılacağı yeni bir format ekranda olacak.
Hatıralara kazınan ve çok konuşulan tarihi futbol derbilerinde yer almış ünlü oyuncuların evlerinden, büyükleri arayarak hal hatır soracağı, moral vereceği bir programda TRT'nin yeni programları arasında yer alıyor. TRT 1'in gündüz kuşak programı olan İyi Fikir içeriğini güncelledi. Aile ve evlilik terapistlerinin konuk olduğu ve evlilik kurumunun, aile içi iletişimin ve aile yaşantısının öneminin ele alındığı bir program olarak yeniden tasarlandı. Yayın içerikleri ile birlikte TRT İZLE uygulaması da yenilendi. Kaçırılan dizi, belgesel, programlar tüm uygulama mağazalarından indirilebilen TRT İZLE ile mobil cihazlarda olacak. TRT ’Ev Hayat Dolu’ sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Yerel

Haberin Videosu :

TRT "Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››TRT 'Ev Hayat Dolu' sloganıyla yayın akışlarını değiştirdi - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

16:20: Açıköğretim öğrencileri evlerinde sosyalleşiyor - Haberler 16:19: Yasağa uymayan 11 kişiye para cezası - Haberler 16:19: Siirt'te bir mahalle karantinaya alındı - Haberler 16:18: İtalya Başbakanı Conte'nin koruması koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 16:15: Diyarbakır'da yangın, çatıda mahsur kalanlara itfaiye ekipleri yetişti - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:39: Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil - Haberler 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı 14:43: Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı