TRT Genel Müdürü Eren, Ebu Yönetiminde

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren
, TRT'nin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa
Yayın Birliği (EBU) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
TRT'den yapılan açıklamada EBU'nun Genel Kurul toplantısının İsviçre
'de yapıldığı belirtildi.
Genel Kurulun ikinci gününde gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimlerinde Eren, kendisine rakip olan Avusturya
Radyo Televizyonu (ORF) Genel Müdürü Alexander Wrabetz'ten daha fazla oy alarak, 2019-2020 EBU Yönetim Kurulunun 9 üyesinden biri oldu.
2019-2020 döneminde görev yapmak üzere EBU Yönetim Kurulundaki 9 koltuk için, 11 kamu hizmeti yayıncısı ülkeden 12 üst düzey yönetici aday oldu. Yapılan ön elemede, aday sayısı 9'a indirilerek Almanya
, Çekya, İsveç
, İtalya
, İsviçre, Portekiz
, Rusya
, Vatikan
ve Türkiye
kamu yayıncılarının adayları önerildi.
EBU, İtalya'ya karşı Slovenya
, Türkiye'ye karşı ise Avusturya rakip olduğunu bildirdi ancak, Slovenya son anda adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Diğer ülkelerin adayları açık oylama usulüyle doğrudan seçilirken, TRT Genel Müdürü Eren ve Avusturya kamu yayıncısı ORF Genel Müdürü Alexander Wrabetz arasında bir seçim yapılabilmesi için gizli oylama gerçekleştirildi. Yapılan oylamada İbrahim Eren 661 oy alarak, 116 puan farkla Alexander Wrabetz karşısında galip geldi.
Eren ayrıca, Ekim 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde oy birliğiyle Asya
Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkan Yardımcılığına seçilmişti.
Avrupa,Avusturya
07 Aralık 2018 Cuma 17:16