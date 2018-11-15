TRT Genel Müdürü Eren: Malatya Kültürel Zenginliği Olan Bir Şehir

Şelale Restoranda gerçekleştirilen programa, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin ile kalabalık bir heyet katıldı.

Nogay: Malatya Film Festivali ödül töreni gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay program sırasında yapmış olduğu konuşmada, "Bu yıl 8.si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivaline katkılarından dolayı TRT Genel Müdürlüğümüz ile Sinema Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu akşamki ödül töreni ile birlikte bu yıl Film Festivalimizin kapanışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıllarda da Malatya Uluslararası Film Festivalimize katkılarınızın devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Eren: Belediye Başkanımıza kültürel etkinlikleri devam ettirdikleri için teşekkür ediyorum

Malatya'ya önceki yıllarda da çeşitli kültürel etkinliklere katılmak üzere geldiklerini belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Malatya'ya bu yılki ziyaretimizi Film Festivaline katılmak üzere gerçekleştirdik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini, kültürel etkinlikleri devam ettirdikleri için tebrik ediyorum.Malatya tarihi, geçmişi ve sosyal dokusu itibariyle kültürel çalışmaların neşvünema bulduğu bir ilimiz. Bu tür çalışmaların devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Yılmaz: Malatya çok güzel bir şehir

Malatya'daki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Malatya Uluslararası Film Festivali ülkemizde gerçekleştirilen diğer Film Festivalleri içerisinde kendine özel bir yer buldu. Her geçen yıl marka değer olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Malatya çok güzel bir şehir, ilk defa geldim benim için büyük bir fırsat oldu" şeklinde konuştu.