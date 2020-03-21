Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TRT Genel Müdürü Eren: 'Uzaktan eğitim için hazırız' - Haberler

TRT Genel Müdürü Eren: "Uzaktan eğitim için hazırız"

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim için hazır olduklarını bildirdi.

21.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:28
TRT Genel Müdürü Eren:
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim için hazır olduklarını bildirdi.
Eren, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan derslerin TRT ekranlarından öğrencilerle buluşturulmasına ilişkin Twitter 'dan açıklamada bulundu.
Paylaşımında "Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, uzaktan eğitim için biz hazırız. Siz de TRT EBA TV'yi kanal listenize eklemeyi unutmayın." ifadesini kullanan Eren, yenilenen "TRT İzle" uygulaması ve "trtizle.com" internet sitesi üzerinden de derslerin takip edilebileceğini belirtti.
Eren, paylaşımında, TRT EBA TV frekans bilgilerini içeren görüntüye de yer verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, 23 Mart, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm
ABD’de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Haberler
ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Haberler
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi Haberler
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi
Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu Haberler
65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı

Son Dakika Güncel Haberleri

ABONELERİN DİKKATİNE(HAVADAN CANLI YAYIN) - Haber -İran'da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler- İran'da Sahte Alkolden... - Haber Miraç Kandili'nde dualar evlerden yükseldi - KIRKLARELİ/ - Haber Tekirdağ Devlet Hastanesinde "Kovid Polikliniği" kuruldu - Haber İran'da 5 yaşındaki çocuğa koronadan korusun diye sahte alkol içirdiler - Haber Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading