TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

TRT Haber 'de oyuncu Hacı Ali Konuk'un sunumuyla ekranlara gelen sevilen belgesel programı Gönül Dağı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir misafiri konuk ediyor.

TÜRKİYE'NİN TEK KADIN UZUN YOL KAPTANI KONUK OLUYOR

Uzun yol şoförlerinin sıra dışı yaşam öykülerini konu alan Gönül Dağı, 8 Mart Pazar günü yayınlanacak bölümünde ülkemizin tek kadın uzun yol kaptanı Ahu Vidinli'ye konuk olacak. Farklı formatıyla TRT Haber ekranlarının sevilen programı bir kadının gözünden yol hikayelerini ve sıra dışı bir yaşam öyküsüyle ekranlara gelecek.