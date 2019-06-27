TRT Haber Şeyh Edebali Üniversitesi'ni örnek gösterdi

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi, bu yıl açacağı 'Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı' ile TRT Haber kanalının hazırladığı 'Geleceğin Parlak Meslekleri' listesinde yer aldı.
Listede Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte Hacettepe Üniversitesi
Yapay Zeka Mühendisliği, Yeditepe Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Havacılık Elektroniği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
3d Modelleme ve Animasyon, İstanbul Kültür Üniversitesi
Dijital Medya ve Pazarlama bölümleri yer aldı.
Bir Zamanlar 'Geleceğin Meslekleri' Olarak Söz
Edilen Bu Mesleklerin Artık 'Günümüzün Meslekleri' haline geldiği belirtilen programda, "Teknolojinin parlayan meslekleri bu üniversitelerde. Darısı açılacak yeni bölümlere ve üniversitelere" ifadeleri kullanıldı. - BİLECİK