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TRT ile 23 Nisan bu sene evlerde kutlanacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl uluslararası katılımlarla kutlayan TRT, bu yıl sürpriz bir değişiklik yaptı. Bayramı her yıl okullarında kutlayan çocuklar evde kalsalar da 23 Nisan'ı yine aynı coşkuyla, heyecanla kutlayacak.

09.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:01
TRT ile 23 Nisan bu sene evlerde kutlanacak

1979'dan bu yana bir çok ülkeden gelen çocuklarla gerçekleşen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği, TBMM'nin açılışının 100. yılında tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizi de tehdit eden yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal olmuştu.

Fakat TRT, her yıl yaşanan coşkuyu yeniden yaşatmak için 23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırladı.

TRT bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye 'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 42 Yıllık Serüveni Ekrana Gelecek

TRT'nin 42 yıldır yaptığı şenlik yayınlarının binlerce saatlik yayın bantları incelendi ve en özel ve coşkulu sahnelerden oluşan bir kolaj yayını hazırlandı. Büyük küçük herkesin anılarında silinmez güzel izleri olan 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bu yıl, 42 yıllık serüvende nostaljik bir yolculuk yaşanacak.

Çocuklar Gösterisini Kaydedecek, TRT yayınlayacak

Korono virüs yayılımını engellemek ve salgından korunmak için okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak.

TRT'nin 42.'sini düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği yayınları ile evler daha da şenlenecek. TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti. TRT'nin 23 Nisan Kampanyasına dizi, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimler de katıldı.

TRT ile 23 Nisan bu sene evlerde kutlanacak
TRT ile 23 Nisan bu sene evlerde kutlanacak
TRT ile 23 Nisan bu sene evlerde kutlanacak
TRT ile 23 Nisan bu sene evlerde kutlanacak

Bütün Çocuklar TRT Ekranlarında Buluşacak

Çektikleri videoları www.trt23Nisan.com adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT ekranlarından izleyecek. 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT 1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. Videolarını gönderen çocuklara teşekkür belgesi de gönderilecek.

TRT, çocukların ve ailelerin video çekerken dikkat etmesi gereken hususları ve katılım şartlarını www.trt23Nisan.com adresine yayınladı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Güncel
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