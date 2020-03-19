Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi - Magazin

TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle TRT'de yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

19.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:49

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan yapılan açıklamada, pandemik Kovid-19 virüsünün Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışanların ve toplum sağlığının gözetlenme sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak amacıyla bir dizi tedbirler alındığı, tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığının tespit edildiği kaydedildi.

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TRT olarak, Pandemik Covid-19 virüsünün ülkemizde yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışma arkadaşlarımızı ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alınmıştır.

Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süre ile ara verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu 2 haftanın bitiminde, ülkedeki genel duruma binaen ve kurumumuzca karara bağlanan aşağıdaki koşulların da sağlanması şartı ile alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edilmesi mümkün olacaktır. Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerimizin yayınlanmamış bölümleri ekranlarda yer almaya devam edecektir.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

TRT, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
Etiketler : Magazin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (13)
AVNİ:ramodaki fatoş aşkım seni seviyorum duy sesimi.ben sana kara sevdaya tutuldum.
Cevap Yaz 0 17
DR:iyi guzel hos da virus iki hafta sonra anlasma mi yapti da gidecek o zaman avrupa ve dunya dan yeni gelenler olacak yine devam edecek bir gøren de imza attik virus iki hafta sonra gidecek demek tam sacmalik o baska konu da TRT canli tv icin apps yapmis cok iyi olmus bir kac kanal calismiyor da zaman ile duzelir butun kanallar ayni yerde kanal degistirme biraz daha kolay olsa super olur ayni seyi diger kanallar da yapsa super olur avrupa yada turkiye yayini diye sacmalik bence tek olsun kanal
Cevap Yaz 0 1
ZİYAA:Seksenler''e de mi ara verildi la?
Cevap Yaz 0 1
POSBIYIK VECİHİ USTA:Ziya narçiçeğim
0 3
ABAZA:SELAM ZİYAA
0 2
ESKİ HÜKÜMLÜ ŞEVKET DAYI:Ziya nasılsın çillim
0 3
ZİYAA:Dağılın lan mallar!
2 0
ZENCİ:MERHABA TATLIM
0 6
YURTDIŞINDAN BİRİ:Ziyam bülbülüm benim
0 3
KAMYONCU RECO:GÜLÜM BENİM
0 3

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Magazin
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Magazin
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Magazin
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Magazin
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Magazin
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Magazin
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Loading