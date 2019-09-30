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TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti. Yaylalı, yarın Şakirin Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

30.09.2019 12:25

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı.

"BASIN TOPLULUĞUMUZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Yayınlanan mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

MESLEĞİNE TRT İLE BAŞLADI

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.

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TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

İstanbul, Türkiye, Magazin, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(4)
İSLAMAFOBİ TV KANALI:mekanı cennet olsun geride kalanlara Allah sabır versin
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YİLMAZ:Allah Rahmet eylesin Topragi bol olsun Televizyondan bende tanirim cok muhterem bir Istanbul hanimefendisi idi mekani Cennet olsun.
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KÜBRA:ÇOK GÜZEL KADINMIŞ. . ALLAH RAHMET EYLESİN
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MELTEM:Allah rahmet eylesin aynı yaşlardayız spikerlik dönemini biliyoruz o yüzden genç kaybedilmiş ailesine baş sağlığı sabırlar dilerim
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