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TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin evlerine çekildiği şu günlerde oyuncuların kendi evlerinde ve tamamen kendi imkanlarıyla çektikleri "Ev Yapımı" perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

04.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:33

Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan dizinin ilk bölümü, 9 Nisan saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

OYUNCULARIN AİLELERİ SET EKİBİ OLDU

Her evin bir set, ailenin fertlerinin de set ekibinin birer parçası olduğu yapımda, Rasim Öztekin ile eşi Esra Öztekin birbirlerinin sahnelerini çekti.

Şoray Uzun'un set ekibi, oyuncu eşi Elçin Şoray ve 3 çocuğu olurken; Necmi Yapıcı'nın eşi Nihan Durukan'ın oyuncu, oğlu Emre Yapıcı'nın ise ödüllü bir kısa filmci olması yapıma katkı sağladı.

Seksenler dizisinin senaristlerinden Murat Aras'ın belgesel tecrübesi, Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan ve Aslı Pektaş'ın arasında bulunduğu oyuncuların iyi içerikler üretiyor olması da dizinin gerçekleşmesinde önemli bir etken oldu.

Adı gibi "ev yapımı" olan dizi, insanların evlerinde daha çok vakit geçirdikleri bugünlerde izleyicilerin yüzlerini güldürecek.

TRT’nin koronavirüs için özel hazırladığı ’Ev Yapımı’ dizisi izleyiciyle buluşacak

Kaynak: AA

Etiketler: Rasim Öztekin, Birol Güven, Magazin, Yaşam

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'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak
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