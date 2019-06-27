27.06.2019 20:06
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TRT'nin Osman Öcalan ile röportaj yapması

TRT

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT Kürdi'de, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan ile yapılan röportajın yayınlanmasında sorumluluğu olanlar hakkında suç duyursunda bulunacaklarını bildirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu , TRT Kürdi'de, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan 'ın kardeşi Osman Öcalan ile yapılan röportajın yayınlanmasında sorumluluğu olanlar hakkında suç duyursunda bulunacaklarını bildirdi.
Ağıralioğlu, bazı İYİ Partili milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TRT'nin, tarafsız haber, eşit temsil imkanı ve memleketin istikbali ile ilgili bir disiplin çerçevesi içinde herkese ifade imkanı vermesi gerektiğini söyledi.
Kurumun, seçim sathında sonuçları etkilemek için bir teröriste açıldığını öne süren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
"TRT, Türk milletinin, vakarını örseleyecek bir yayın politikası gerçekleştiremez. TRT'nin haberleri Türk devletinin, Türk varlığının istikbaline kastetmiş alçaklara açık hale getirilemez. TRT'de bir terörist seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde haberleştirilemez. Kırmızı bültenle aranan bir alçağa TRT mikrofon uzatamaz. Bunun arkasında kimler varsa bu iradeye imkanı kim oluşturmuşsa ortaya çıkacak. Salı günü TBMM Grup Toplantımızdan sonra 39 mebusumuzla birlikte TRT'nin yayın politikası, bu politikaya onay verenler, bunun arkasında imzası ve iradesi olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."
Kaynak: AA
Yavuz Ağıralioğlu , İYİ Parti , Abdullah Öcalan , Politika

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