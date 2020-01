TRT'nin yeni dizisi "Tutunamayanlar" izleyiciyle buluştu

Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film'in üstlendiği " Tutunamayanlar " TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Yapımda rol alan oyuncular, ilk bölümü dizinin ekibi ve davetlilerle izledikleri etkinlik öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.Kadrosu ve ilginç hikayesiyle dikkati çeken yapımda Tarık'ın annesi rolünü oynayan Asuman Dabak, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Hepimizin çok sevdiği, eğlenerek okuduğumuz, çektiğimiz, çok tatlı bir aile komedi dizisi oldu. Şansı bol olsun. Gerçekten çok heyecanlıyız." diye konuştu.Oyuncu Zafer Algöz de yapımın TRT'nin 2020 yılı yayın dönemi için hazırlanan önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Umut ediyorum ki içeriğiyle, oyunculuğuyla ve izleyici kitlesiyle tutulan bir televizyon dizisi olacak. Çünkü süre olarak makul, insani boyutlarda bir zaman dilimi içerisinde çekilmiş olacak. Bir mahalle dizisi, evet absürt komedi var. Absürt komedi olmasının da tek sebebi benim. Çünkü benim oynadığım karakter, zamanın gerisine binlerce yıl uzaklara gidebilecek bir yeteneğe sahip. Tüm izleyicilerimizin de Tutunamayanlar dizisine gerekli ilgiyi göstereceklerine inanıyorum."Dizide gerçek üstü fantastik bir karakter olan İlham Perisi İlhan'ı canlandırdığını anımsatan Algöz, "İlhan'ın en büyük özelliği çağın önüne değil arkasına gidebilmesi. Yani dizideki karakterleri geçmişte yaşanan her devre her döneme götürüyor. Bu antik Roma dönemi de oluyor, ilkel insanların taş devri dönemi de oluyor." ifadelerini kullandı.Ece Çeşmioğlu ise böyle bir oyuncu kadrosuyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.Uzun zamandır komedi türündeki bir yapımda oynamadığına işaret eden Çeşmioğlu, "Bir komedi dizim var, 'İki Aile' ve çok eski bir dizi. O yüzden ekstra bir heyecanım var. Çok özlemişim, çok eğleniyorum. Sonucu da sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu."Biz çekerken güldük, umarım seyirci de beğenir"Filmin senaryosuna da katkıda bulunan yönetmen Osman Nail Doğan da projenin uzun uğraşlar sonucu ortaya çıktığını söyledi.Dizinin yönetmenliğini de Murat Zaloğlu ile yaptıklarını anımsatan Doğan, "Kış şartlarında çekimler biraz zor. İstanbul'u biliyorsunuz, zorlanıyoruz ama gayet keyifli bir iş ortaya çıkıyor." dedi.Bir hikaye anlatmak için başlayıp devam eden bir sürecin yaşandığını aktaran Doğan, "Biz çekerken güldük, umarım seyirci de beğenir, sever." değerlendirmesini yaptı.Yönetmen Murad Zaloğlu ise diziye iki yönetmen olarak başladıklarını, Osman Nail Doğan'ın ayrıca senaryoyu tasarladığını söyledi.Mekanların seçimiyle ilgili 1,5-2 aylık bir hazırlık süreci yaşadıklarını ve oyunculukları doğal tutmaya çalıştıklarını anlatan Zaloğlu, "Diziyi genel olarak sade tasarladık, reji olarak müzik olarak. Mahalle olarak da Beykoz'u seçtik. Çünkü bizim için daha sıcak bir havası vardı." şeklinde konuştu.Dizinin oyuncuları ve yapım ekibinin ilk bölümü hep birlikte izlediği etkinliğe, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, TRT yöneticileri, basın mensupları ve davetlilerin yanı sıra televizyon dünyasından tanınmış isimler katıldı.Her salı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacakSenaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu "Tutunamayanlar", her salı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak, Dilek Çelebi ve Uğur Serhan gibi isimler yer alıyor.Absürt komedi tarzındaki dizinin konusu ise şöyle:"Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır."