TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) yeni kanalını bu akşam saat 20.00 itibarıyla yayın hayatına geçirdi.

"HAZIRSAN BAŞLIYORUZ"

TRT'nin tamamen kültür sanat içeriklerini paylaşacağı kanalı sosyal medyadan "Hazırsan başlıyoruz. 5...4...3...2...2..." diyerek duyuruldu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, geçtiğimiz aylada TRT2 hakkında açıklamalarda bulunarak, "TRT kültür sanat kanalını açıyoruz. Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz. Ana mecrasında olmayan ancak gençlerin ilgi duyduğu birçok içeriği bu kanalda yayınlamayı düşünüyoruz. Gençlik kanalı, televizyon kanalı olarak tartışmalı bir konu. Çünkü bu konuda kurulan televizyon kanalları bugüne kadar başarılı olmamış, televizyon seyretmedikleri için. Gençlere yönelik içeriği tanımlamak lazım, örneğin absürt komediler, daha popüler olmayan içerikleri TRT-2 kanalı kapsamında değerlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.