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TRT Radyo Tiyatrosu sanatçılarından "Evde kal Türkiye" çağrısı

Tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları "Evde kal Türkiye" mesajıyla Türkiye'nin yeni tip koronavirüs mücadelesine destek verdi.

05.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:08
TRT Radyo Tiyatrosu sanatçılarından
Tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları "Evde kal Türkiye " mesajıyla Türkiye'nin yeni tip koronavirüs mücadelesine destek verdi.
TRT İstanbul Radyosu'nun son dönem "Radyo Tiyatrosu" ve "Arkası Yarın" projelerinde rol alan ve tedbirler kapsamında bu süreci evlerinde geçiren oyuncular evlerinden çektikleri videolarla seslerini birleştirdi.
Ali Düşenkalkar, Ali Rıza Kubilay, Akasya Asıltürkmen, Deniz Bolışık, Funda Postacı, İskender Bağcılar, Mazlum Kiper, Oya Prosciler, Servet Pandur ve Ziver Armağan Açıl yer aldığı video, #evdekalTürkiye", #radyotiyatrosudinle ve #radyodaima etiketleriyle paylaşıldı.
Videoda TRT'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazartesi günü izleyicilerin beğenisine sunacağı yeni yayın kuşağının sloganı "Evde Hayat Dolu" mesajına da yer verildi.
"Radyo tiyatrosu dinle, evde kal Türkiye"
Önlemler kapsamında tiyatro sahnelerinin de kapılarını kapattığı bu dönemde, tiyatroseverlere radyo tiyatrosunu hatırlatan oyuncular şu ifadeleri seslendirdi:
"Hayatta iyi gün de var, kötü gün de. Dışarıda buluşmaya, yan yana olmaya ve sahne tozuna hasret kaldığımız bu günlerde insanı insana, insanla ve insanca anlatmaya devam ediyoruz. Radyonun hayal sahnesinde sesimiz her zaman sizinle. Radyo tiyatrosu dinle. Güzel günlerde hep birlikte olmak için, evde kal Türkiye."
TRT Radyoları'nda bir klasik haline gelen "Radyo Tiyatrosu" ve "Arkası Yarın" radyo oyunları, yıllardır yayın günü ve saati dahi değişmeden yayınlanmaya devam ediyor.
Bölümler halinde dinleyiciyle buluşan radyo draması klasiği Arkası Yarın her sabah 09.40'ta, tek bölüm halinde hazırlanan Radyo Tiyatrosu ise Çarşamba günleri 21.05'te TRT Radyo 1'de yayınlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Kültür Sanat
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