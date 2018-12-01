TRT Radyoları, Radyo Oyunu Geleneğini Hamlet ile Sürdürüyor

TRT İstanbul
Radyosu, radyo oyunu geleneğini William Shakespeare
'in efsane eseri Hamlet
ile sürdürüyor.
TRT İstanbul Radyosu'ndan yapılan açıklamaya göre, TRT İstanbul Radyosu tarihi C Stüdyosu'nda William Shakespeare'in efsane eseri Hamlet mikrofona aktarılacak.
TRT Radyo 1'de yayınlanan Arkası Yarın kuşağı için bölümler halinde hazırlanacak olan eserin kayıtlarına 3 Aralık
Pazartesi günü başlanacak.
Emre Emrem'in çeviri ve uyarlamasıyla hayata geçirilecek "Arkası Yarın Hamlet"i Ali Düşenkalkar
yönetecek. Oyunun yapımcıları Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz, efektör Ersin Temelli, dramaturg Evrim Baştuğ Keleş olacak.
Oyunda rol alacak sanatçılar şöyle:
" Selçuk Yöntem
, Tülay Bursa
, Atilla Olgaç
, Murat Şen
, Songül Öden, Emrah Eren
, Ziver Armağan Açıl, Cüneyt İngiz, Uğur Arslanoğlu, Ekrem Tünge Denizmen, Şerif Bozkurt, Ekrem Yücelten ve Ulaş Önkal."
William Shakespeare,İstanbul,Hamlet
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:31