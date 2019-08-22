TRT sanatçısı Ali Gürlü yaşamını yitirdi! Ali Gürlü kimdir?

Eskişehir'de dünyaya gelen TRT sanatçısı Ali Gürlü yaşamını yitirdi. Sanat hayatını sürdüren Gürlü, TRT radyosundan da emekli olmuştu. Ali Gürlü hayatı, biyografisi, türküleri haberimizde…

ALİ GÜRLÜ KİMDİR?

Sanatçı Gürlü, 1947 yılında Eskişehir Mahmudiye'de dünyaya geldi. 1966 yılında TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu'nda çalışma hayatına katıldı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamlayarak 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümü olan ve 1997 yılında emekliye ayrılan usta sanatçı, TRT'de halk müziği programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.