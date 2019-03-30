TRT Spor'da Yeni Program "Sporcu Vizesi" Cenk Tosun Bölümü ile Başlıyor

Yurt dışında spor hayatlarını sürdüren ve Türkiye
'yi temsil eden futbolcular ve teknik adamların oradaki yaşamlarını anlatan spor-aktüel programı "Sporcu Vizesi" milli gururumuz Cenk Tosun
ile bu hafta başlıyor.
TRT Spor'un yeni programı "Sporcu Vizesi"ni gazeteci Siyamend Kaçmaz hazırlayıp sunuyor. Bu haftadan itibaren Pazar günü saat 10.40'ta TRT Spor ekranlarına gelecek olan renkli, eğlenceli ve sıra dışı konularıyla Sporcu Vizesi'nde
ilk defa bir futbolcunun milli takım yolculuğu da ekrana taşınıyor. Önce hızlı tren ile Londra
'ya oradan da Istanbul
'a uçak yolculuğunda milli sporcu ile tamamen doğal bir sohbet ile gerçekleştirilen ve detaylı görüntülerle anlatılan programın tanıtımı da büyük ilgi uyandırdı. İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton
'da forma giyen milli gururumuz Cenk Tosun'un Liverpool
'daki yaşamı, hayatındaki öncelikler ve özel yaşamından kesitler bu programda yer alacak. İngiliz futbolseverlerin yolunu çevirip imza istemesi, formasının çok sayıda satılması Cenk'i mutlu ederken İngiliz taraftarlarının kendisine Tosun Paşa demeye başlamasının da hikayesi Pazar günü saat 10.40'ta TRT Spor ekranlarında olacak.
Cenk Tosun, Spor
Kaynak: DHA