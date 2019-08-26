Haberler» Ekonomi» Haber

TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

Deneyimli sunucu Ersin Düzen, Süper Lig maç özetlerinin TRT'de neden yayınlanmadığını açıkladı. Düzen, beIN Sports'un kulüplerden indirim almasına rağmen özet görüntüler için geçen sezonun 2 katı ücret talep ettiğini ve bu yüzden henüz anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

26.08.2019 17:14
TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 sezonunda 2. hafta geride kalırken, TRT'nin özet görüntüleri yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu.

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, TRT'nin Süper Lig maçlarının özet görüntülerini neden yayınlamadığı ile ilgili açıklama yaptı.

2 KATI ÜCRET TALEBİ

Ersin Düzen, canlı yayında yaptığı açıklamada, beIN Sports'un TRT'den geçen yıl özet görüntüler için istediği ücretin iki katını talep ettiğini, bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Düzen, beIN Sports'un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi.

Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

FenerbahçeFenerbahçe'den Ben Arfa'ya sürpriz teklif!

Ansu Fati, Barcelona tarihine geçti! İlk tebrik MessiAnsu Fati, Barcelona tarihine geçti! İlk tebrik Messi'den geldi

Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk çekiliş yaptı! Sosyal medya sallandıRizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk çekiliş yaptı! Sosyal medya sallandı

GalatasarayGalatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi

TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

Ersin Düzen, beIN, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (11)
EYL: BU YORUMCULARI DA ANLAMIYORUM. . . . . . MAÇ 90 dk. . . SÜRÜYOR. . . . . . . YORUMLARI 120 dk. . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EYL: BEİN SPORT MAÇ ÖZETLERİ YAZIN . . . TÜRKİYE , İNGİLTERE, İSPANYA , ALMANYA , İTALYA LİGİ HEPSİ VAR İZLEYİN ARKADAŞLAR. . . . . . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KARADENİZLİ: BİZ KAÇAK İZLİYORUZ SİZDE KAÇAK YAYINLAYIN:))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SALİH: Devlet her seye bu kadar zam yaparsa devlet kanalinada 2 kat fiyata razi olsun
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
FENERESYON: bu sene hiç maç izlemedim izlemiyecem lig başlamadan herkes bilir dandikbahçeyi şampıyon yapmak için uğraşıyorlar şaka gibi bir lig var
Yayından Kaldır
2 12
Cevap yaz
SUAT TRABZON: Özet görüntüyü 5 saat etüt ediyorsunuz. Vericen parasını alıcan. Sabah akşam FB GS BJK
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
CCC: bu biensporta inat iptv devam
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ASDASA: zaten futbol futbol değil türkiyede, neden takip edilir insanlar tarafından anlamış değilim, git ingiltire ligi izle daha iyi, adamlar şiir gibi oynuyor, bizimkiler zevksiz bamgüm top koşuyor, en güzeli izlememek, zaten pahalı pahalı paket satıyorlar bide
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:42   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:38   Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38   Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:36   Küresel veri panoraması
18:36   Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:36   Borsada endekslerin değişimi