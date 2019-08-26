TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 sezonunda 2. hafta geride kalırken, TRT'nin özet görüntüleri yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu.

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, TRT'nin Süper Lig maçlarının özet görüntülerini neden yayınlamadığı ile ilgili açıklama yaptı.

2 KATI ÜCRET TALEBİ

Ersin Düzen, canlı yayında yaptığı açıklamada, beIN Sports'un TRT'den geçen yıl özet görüntüler için istediği ücretin iki katını talep ettiğini, bu nedenle henüz anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Düzen, beIN Sports'un Süper Lig kulüplerinden indirim aldığı halde, özet görüntüler için iki kat ücret talebine de tepki gösterdi.