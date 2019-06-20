TRT World Araştırma Merkezi Londra'da panel düzenledi

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde anıldığıoturumda, krize neden olan siyasi sebepler, Türkiye'nin mülteci krizinin çözümüne yönelik temsil ettiği örneklik ve Avrupa'nın krize yaklaşımı tartışıldı.

Lord Mark McInnes'in ev sahipliği yaptığı panelde TRT World Araştırma Merkezi adına Profesör Talip Küçükcan, Ingiltere'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan London School of Economics bölümünden Dr.Eiko Thielemann, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR)'den Shoshana Fine meseleye dair farklı perspektifler sundular.

65 milyondan fazla insanın şiddetli çatışmalar ve doğal afetler sonucu zorla yerlerinden edildiği bir dünyada Türkiye'nin gayrisafi millî hasılasına oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi olması ve mülteci krizindeki yaklaşımıyla tüm dünyaya örnek bir model sunması panelde altı çizilen unsurlardandı.

2017 Küresel İnsani Yardım Raporu'nda "dünyanın en cömert ülkesi" olarak ilan edilen Türkiye'nin mülteci krizinde yalnız kalması ve Avrupa'nın bu krizin çözümüne yönelik verimli bir katkı sunamaması yine tartışma boyunca vurgulanan önemli bir konu oldu. Panelde, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin, AFAD başta olmak üzere mülteci krizine yönelik sunduğu çözüm önerileri ve sahada edindiği tecrübeler aktarıldı. Katılımcılar bu minvalde Avrupa'nın mülteci kriziyle mücadele etme hususunda neler yapabileceği konusunda da önerilerde bulundu.

TRT World Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve sahadaki kıdemli 10 gazeteci tarafından yazılan Lost Stories Retold kitabının da tanıtıldığı toplantıya farklı sektörlerden yabancı katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

İlki İngiltere Parlamentosunda yapılan tanıtım toplantısının devamında pek çok lokasyonda toplantılar yapılması planlanıyor.