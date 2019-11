TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, " Türkiye , büyük değişimin, çağrının merkezindeki ülkedir, adil, yeni bir dünyanın öncüsüdür. TRT ise, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, yeni bir medya ve dil inşasında bir alternatif değil, kurucu, öncü ve yön veren bir medya kuruluşu olmakta kararlıdır.?? TRT World Citizen projemiz de hedefimize giden bu yolda önemli araçlarımızdan bir tanesi." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TRT World Citizen Ödül Töreni, Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleştirildi.TRT Genel Müdürü Eren, ödül töreninin açılışında, World Citizen ödülleri için ilk adımı 3 yıl önce attıklarını, temel amaçlarının çoğu zaman arka planda kalan, toplum tarafından fark edilmeyen gizli kahramanların başarı hikayelerinin dünyaya tanıtılması olduğunu söyledi.Eren, "Yeni Zellanda'da gerçekleşen terör saldırısında hafızamıza kazınan Davud Nabi'nin son sözleri 'Hello Brother'. Bu sözleri dünyanın her köşesine ulaştırmak için düzenlediğimiz medya kampanyamız uluslararası alanda büyük bir farkındalık yarattı. ?Bugün geriye dönüp baktığımızda, ?3 yıl gibi kısa bir sürede yaptığımız ve burada sayamadığım birçok sosyal sorumluluk projesiyle gözden uzak tutulmaya çalışılan hayatlara dokunduk, vicdanlı insanlara ilham olduk." diye konuştu."Bizler nötr değil, doğruyu söyleyen bir medyayız"Eren, ?TRT World'ü diğer kanallardan ayıran temel özelliklerden birinin, insanı sözde değil gerçekten merkeze koyması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Biz, savaşlarla hayatları karartılanların hikayesini, dünyaya tehdit olarak pazarlayan medya dilinin, sorunun büyük bir parçası olduğunun farkındayız. ?TRT olarak da bu farkındalık ile hareket ediyoruz. Hakikate dayalı bir yayıncılık yürütüyoruz. ?Yeni bir medya dili inşası sürecinde insanı hikayenin merkezine yerleştirirken, onun sadece bir haber unsuru değil, insanın alemin özü olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. ?Bu nedenle bizler nötr değil, doğruyu söyleyen bir medyayız. ?Objektif olmaktan öte, hakkaniyetliyiz, dengeliyiz. ?Katil ile maktule, zalim ile mazluma eşit mesafede duran bir gazetecilik, bizim açımızdan alışılanın tekrarından başka bir şey değil.?"Küresel ölçekte bir değişim talebinin söz konusu olduğunu söyleyen Eren, mevcut dünya düzenine karşı her geçen gün daha yüksek sesle "Dünya 5'ten daha büyüktür." denildiğini aktardı. TRT World Citizen projemiz de hedefimize giden bu yolda önemli araçlarımızdan bir tanesi."Dereceye giren kısa filmlere ödül verildiEren'in konuşmasının ardından, "Savaşın Kadınları Kısa Film Yarışması" ve "İnsani Yardım" alanlarında dereceye girenler ödüllendirildi.Törende, ilk olarak, "Savaşın Kadınları Kısa Film Yarışması" kategorisinde dereceye giren ilk 3 kısa filmin videosu izlendi. Yarışmada "Roof Knocking" filmiyle yönetmen Sina Salimi ve yapımcı Sergio Salazar birinciliğe, "Tangle" filmiyle İranlı kadın yönetmen Maliheh Gholamzadeh ikinciliğe, "The Flight of the Swallow" filmiyle yapımcı Jean-Pierre Vezina üçüncülüğe layık görüldü. Birincilik ödülünü yazar Doğan Hızlan, ikincilik ödülünü aktivist Gamze Özçelik, üçüncülük ödülünü ise oyuncu Bülent İnal sahiplerine takdim etti."İnsani Yardım" ödülleri sahiplerini bulduTörende, "İnsani Yardım" başlığı altında bu yıl 6 farklı kategoride ödül verildi."Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne, son dönemde yürüttüğü Barış Treni Projesi ile dikkati çeken İngiliz şarkı sözü yazarı ve sanatçı Yusuf İslam layık görüldü. İslam'a ödülü Emine Erdoğan tarafından verildi.İslam, duygularını şöyle dile getirdi:"Bir gün özellikle bu dünyadaki kendi varlığımın sebebine bir cevap ararken bir resimle karşı karşıya kaldım. İşte tam da o anda İslam'ı, Kuran'ı gördüm. Kuran'da, İslam'da insanlığın gelişimi, ilerlemesinin ne demek olduğunu fark ettim. Aslında tüm bu ilerlemenin İslam'da olduğunu gördüm. Altı çizilen en önemli şey barıştı. Peygamberimiz, dünyaya barışı öğretmeye çalıştı. Birbirimize selamı, sevgiyi yayarak barışa ulaşabiliriz. İslam'ı bulduktan sonra ilerlemeye başladım. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama mutluluğun tek hedef olması iyi değil. Esas olan hedef iyilik. İyiliği yakaladığınız zaman mutluluğu da yakalayacaksınız.""Yılın Vatandaşı" ödülü Yeni Zelanda'daki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında insanların hayatını kurtaran Abdul Aziz Wahabzadah'a İbrahim Eren tarafından takdim edildi.Wahabzadah, içinde bulundukları zor durumda taziye elini uzatıp kendilerini teselli eden Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söyledi."Suriye halkı sadece yaşamak istiyor"Suriye'deki savaşa dikkati çekmek için 6 yaşındaki kızı Bana Alabad'in videolarını sosyal medyadan paylaşan Halepli aktivist Fatemah Alabad'a "Savaşın Kadınları Ödülü" verildi.Milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür eden Fatemah Alabad, duygularını şöyle dile getirdi:"Bu ödül bütün kadınlar için savaş içinde olan tüm kadınlar adına... İyi bir gelecek hazırlamak için mücadele ediyor kadınlar. Milyonlarca çocuğun Suriye'de karşılaştığı durumu izah etmek çok zor. Binlerce çocuk öldü. Hala hayatını idame ettirebilenler, savaşın ortasında kalmış durumdalar. Suriye kamplarında ve başka ülkelerin mülteci kampları doldu. Soğuğun içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. Çocukların yadıma ihtiyacı var. Onlar adına, ölen çocuklar adına sizden bir şey istiyorum, ne olur bunu durdurun diyorum. Suriye halkı sadece yaşamak istiyor ve yaşama hakları var.""İhtiyacımız olduğu dönemde Emine Erdoğan Somali'ye geldi""Eğitim Ödülü"nü ise Somali'de siyasal karmaşa ve doğa olaylarından etkilenen Somalililere yardım etmek için eğitim programları düzenleyen Somalili aktivist Hawa Afen Mohamed aldı.Mohamed, şunları anlattı:"Burada olmak büyük bir onur. Büyük bir ihtiyacımız olduğu dönemde Emine Erdoğan Somali'ye geldi. Bizi desteklemek için bir el verdi. Yerlerinden, yurdundan edilmiş insanları desteklemek için kendileri bizzat mülteci kamplarına gelip bize destek oldular. Kendilerine bu cömertlikten dolayı bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Bu teşekkürler sadece şahsım adına değil, Somali halkı adına teşekkür ederiz.""İnsan haklarımızı, onurumuzu geri istiyoruz"Törende, "İletişim Ödülü" Filistin'de gerçekleşen barışçıl gösterilerle yazıları sosyal medyada büyük etki yaratan Filistinli şair ve yazar kimliğiyle aktivist Ahmed Abo Retaima'ya takdim edildi.Retaima, "Filistin'den, Gazze'den geliyordum. Gazze, Filistinli kardeşlerimizin hala onurları için mücadele verdiği bir yer. Dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Mesaj çok basit ve çok da güçlü, 'Bizim yaşamaya ve özgürlüğe ihtiyacımız var.' Filistin halkına karşı İsrail suç işliyor. Bizim mesajımız şu, insan haklarımızı, onurumuzu geri istiyoruz. İnsan onuruna inananlar Filistinliler'in yanında olacaklar. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Gençlik Ödülü, Azerbaycanlı Jamalova'ya verildiYağmurdan enerji elde etmek için yaptığı girişimlerle 15 yaşındaki Azerbaycanlı Reyhan Jamalova "Gençlik Ödülü"ne değer görüldü. Jamalova'ya ödülü sanatçı Haluk Levent tarafından verildi.Jamalova, "Dünyayı değiştirme yolundaki amacım, topluma hayırlı işler yapmaya vesile olmak. Bu ödülü olumlu bir etki bırakmayı amaçlayan gençler adına, onların sesini duyurmak amacıyla alıyorum." diye konuştu.