TRT World, Daha Çok Hava Yolu Yolcusuna Ulaşacak

TRT World, Panasonic
Avionics Corporation ile yaptığı anlaşma sonucu dünyada birçok hava yolu yolcusuna ulaşacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, TRT World, izleyicilerine eriştiği platformlara yenilerini eklemeye devam ediyor.
Bu kapsamda, yeni anlaşmalarla erişim alanını her geçen gün geliştiren TRT World, uçak içi eğlence ve bağlantıda dünya lideri olan Panasonic ile iş birliği anlaşması imzalayarak, uçak içinde TRT World'ün canlı yayınını sağladı.
TRT World, söz konusu iş birliğiyle THY
'nin yanı sıra birçok hava yolu şirketinin yolcusuyla buluşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT World Haber ve Program Direktörü Fatih Er
, dünyadaki gelişmelerle ilgili haber alabilmenin ve güncel kalabilmenin önemli olduğunu belirtti.
Bireylerin uçak yolculuğunda dahi gündemdeki son gelişmeleri öğrenmek istediğine dikkati çeken Er, şunları kaydetti.
"Bu nedenle de güncel olaylara daha kapsamlı bir açıdan bakarak, kaynak çeşitliliğine sahip olmanız hayati derecede önem taşıyor. Panasonic ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, hangi platformda olursa olsun insanı haberin merkezine koyan içeriklerimizi izleyicilerimize ulaştırma sözümüzü yerine getirme adına bir başka büyük ve önemli adım."
Panasonic Avionics Dijital Ürünler ve Servisler Başkanı Julie Lichty ise kendilerinin dünyada doğrulukla küresel uçak içi televizyon hizmetlerini sunan tek marka olduğunu anlatarak, TRT World'ün hava yolu müşterilerinin yolcu deneyimini muazzam şekilde zenginleştireceğine inandıklarını vurguladı.
Panasonic
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:11