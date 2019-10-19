TRT World Forum, küreselleşme temasıyla İstanbul'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek TRT World Forum'a katılarak bir konuşma yapacak. Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatlik ara verilişinin ardından TRT World Forum'da kürsüye çıkacak olan Erdoğan'ın, konuşmasında bölgesel ve küresel gelişmelere değinmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'da, dünyanın farklı coğrafyalarından katılacak olan küresel fikir liderleri, politika yapıcıları, akademisyenler ve gazetecilere hitap edecek. Dünya medyasının da yakından takip edeceği bu konuşmada, hangi süreçlerden sonra antlaşma seviyesine gelindiği, bundan sonra neler olabileceği ve bu süreçteki muhtemel hamlelere değinebileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN, JAPONYA GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de Tokyo'da gerçekleşecek taç giyme törenine katılımını son gelişmeler üzerine iptal etmişti. Erdoğan'ın resmi programında son dakika değişikliği yapılarak TRT World Foruma katılımı eklendi.

2018 yılında gerçekleşen Forum'dan bir kare

DÜNYA GELİŞMELERİ TRT WORLD FORUM'DAN TAKİP EDECEK

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 21 Ekim'de düzenlenecek açılışla başlayacak ve 2 gün sürecek.

Forumda gerçekleştirilecek oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak.

Suriye üzerine yaşanan son gelişmeler sebebiyle Türkiye ile ABD'de arasında varılan Beştepe Mutabakatı da TRT World Forumda yoğun bir şekilde ele alınacak.

Forumda gerçekleştirilecek oturumlarda ayrıca, aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi konular tartışmaların bir parçası olacak.

Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışılacağı oturumların başlıkları ise şunlar:

"Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi? Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri, Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ, Kapsayıcı Büyüme: İnsani Diplomasiyi Yeniden Düşünmek, Orta Doğu'da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği, Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı? Güçlü Yönetmek: Mülteci Krizi ve Avrupa, Avrupa Birliği İçin Sonun Başlangıcı mı?"