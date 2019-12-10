Haberler » Güncel » TRT World'ün belgeseline AB'den 1'incilik ödülü - Haber

TRT World'ün belgeseline AB'den 1'incilik ödülü

TRT World'ün milli sporcu Sümeyye Boyacı'nın hikâyesini anlatan "Yes I Can" belgeseli, Avrupa Birliği 9'uncu İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda birinci oldu.

10.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:00TRT World'ün belgeseline AB'den 1'incilik ödülü

Mustafa Koç'un yönetmenliğini üstlendiği, Güray Ervin'in çekimlerini yaptığı, Oğuz Atabaş'ın editör olarak görev aldığı; milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatının anlatıldığı belgesel "Yes I Can", AB 9.İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda birinci seçildi.

"Haydi, kameralar insan hakları için çalışsın" temasıyla Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu tarafından düzenlenen film festivaline toplam 79 film katıldı.

Finale kalan 10 film arasından birinci seçilen "Yes I Can", azmiyle Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu olan milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hikâyesini anlatıyor.


Sümeyye Boyacı, Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:22 FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe'ye 12 yıl hapis cezası verildi - Haber
18:22 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Reçak, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği katliamların doruk noktası" - Haber
18:22 Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde huzur hakları Mehmetçiğe bağışlandı - Haber
18:21 Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri için mevlit okundu - Haber
18:21 Bakırköy'de "Belarus Dostuk Parkı" açıldı - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:28:32