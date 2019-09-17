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TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı

Kuruma bin 422 yeni eleman alındığı iddialarıyla ilgili TRT yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçek dışı ve yalandır." ifadeleri kullanıldı.

17.09.2019 15:06TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yaptığı yazılı açıklamada bin 422 yeni eleman alındığı haberlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu. TRT'den yapılan açıklamada, kuruma toplu personel alımı yapılmadığı belirtildi.

"HABERLER TAMAMEN YALANDIR"


TRT yaptığı yazılı açıklamada "Tamamen söylenti ve çarpıtmalardan oluşan 'TRT'ye bin 422 yeni eleman alındı' haberleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçek dışı ve yalandır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna toplu personel alımı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. " diyerek çıkan haberleri kesin bir dille yalanladılar.

"PERSONEL ALINMADI, STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ"

Açıklamanın devamında "Firmalar üzerinden taşeron statüsünde çok uzun yıllardır zaten TRT'ye hizmet etmekte olan personelimizin statüsü değiştirilerek Özel Hukuka Tabi Personele dönüştürülmüştür. "Haberlerde sanki yeni işe alınmış gibi verilen personel rakamlarını, halihazırda TRT'de çalışmakta olan bu arkadaşlarımız oluşturmaktadır. Tekrar belirtmek isteriz ki İstihdam Fazlası Personel Uygulaması sonrasında iddia edildiği gibi TRT'ye toplu yeni personel alımı kesinlikle yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: AA

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