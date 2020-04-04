Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TRT yeni yayın kuşağını "evde kalanlar"ın beğenisine sunacak

TRT, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Hayat Dolu" sloganıyla çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine evde kalanlar için hazırladığı yeni yayın kuşağını pazartesi günü izleyicilerin beğenisine sunacak.

04.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:28
TRT yeni yayın kuşağını
TRT, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Hayat Dolu" sloganıyla çocuklardan yetişkinlere, gençlerden aile büyüklerine evde kalanlar için hazırladığı yeni yayın kuşağını pazartesi günü izleyicilerin beğenisine sunacak.
Nostalji, yarışma, spor , sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında farklı içeriklerin yer alacağı yayın akışında, birçok yeni program da hayata geçirilecek.
TRT arşivinden de ekrana taşınacak içeriklerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hareketsiz yaşama sağlık ve hareket katmak amaçlı, her yaştan insana dönük özel bir program tasarlandı.
Diyetisyen ve spor hocaları ile gerçekleştirilecek programda çocuk, yetişkin ve yaşlılara özel spor hareketleri izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda program takipçilerine bu süreçte nasıl beslenmeleri gerektiği de anlatılacak.
Ev yapımı dizi formatı TRT'den
Dizi setlerine ara veren TRT, bu dönemde yine teknik ekip kullanılmadan oyuncuların kendi çekimlerini evden yapacağı yeni dizileri ekrana getirecek.
Bu kapsamda "Seksenler", "Tutunamayanlar "ve "Kalk Gidelim" ekipleri ev yapımı diziler için çekimlere başladı.
Büyüklerin gençliğinde, gençlerin ve yetişkinlerin de çocukluğunda popüler olan ve TRT ile hatırlanan unutulmaz diziler de yeniden TRT ekranlarında dizi severlerle buluşacak. Ekrana gelecek ilk dizi ise 1982-1986 yılları arasında ABD'de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlanarak popüler olmuş "Kara Şimşek" olacak.
Ramazan ayına kadar hafta içi her gün ayrıca Yeşilçam filmlerinden oluşan seçki izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Yeni kültür sanat programları
Hafta içi her gün alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek programlarda da izleyenler soru ve sorunlarını dile getirebilecek. Uzmanlar içinden geçilmekte olan zor günlerde evde kalanlara TRT ekranlarından destek olmaya çalışacak.
Programlar kapsamında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kaleme aldığı Mesnevi'den hikayelerin anlatılacağı yeni bir format ekranda olacak. Gölge oyunu ve ebru gibi Türk kültürüne ait unsurların görselliğinden faydalanılarak çekilen programda, uzman olan isimler Mevlana'nın hikayelerini yorumlayacak.
Türk İslam tarihinin önemli eserlerinden biri olan "Mantıku't Tayr"dan ilham alınarak hazırlanan "Kuşların Dili" programında da Feridüddin-i Attar'ın bu önemli eserinin dönem canlandırmaları, anlatımlarla izleyicilerle buluşacak.
Aynı zamanda "Evde Atölye Var" başlığı altında hazırlanan programlarda, nasıl resim yapılır, senaryo yazılır, enstrüman nasıl çalınır gibi 10 derste pratik bilgilerle meraklılarına ve hobilere ilişkin bilgiler aktarılacak.
Sporseverler için de unutulmayan maçlar ve müsabakalar ile çok konuşulan tarihi futbol derbilerinde yer almış ünlü oyuncuların evlerinden, büyükleri arayarak hal hatır soracağı, moral vereceği bir program, TRT'nin yeni yayınları arasında yer alacak.
Çocuklar için birbirinden renkli içerikler
"Tozkoparan" dizisiyle çocukların beğenisini kazanan çocuk oyuncular, "Ev Hayat Dolu" kuşaklarında evlerinden katılacakları bir yarışma programıyla ekranda olacak. TRT Çocuk'un çizgi dizilerinin yanı sıra çocuklara ev aktiviteleri öğreten yeni stüdyo programları da minik izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.
"Evde Kal" uygulaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan "Vefa Timleri"yle ile birlikte çekilecek videolar da izlenime sunulacak.
TRT 1'in gündüz kuşak programları arasında olan aile ve evlilik terapistlerinin konuk olduğu, aynı zamanda aile içi iletişimin ve yaşantısının öneminin ele alındığı "İyi Fikir"in içeriği de yeniden tasarlandı.
-Youtuberlar kitap okuyacak
Her yaştan izleyiciye okuma isteği aşılamak amacıyla, yüksek takipçili Youtuberlar arasında bir "challenge" serisi oluşturulacak. Ünlü Youtuberlar ile hazırlanacak eğlenceli içeriklerin yer aldığı programlar da TRT dijital mecralarında yer alacak.
Nostalji Konserleri ile her gün bir ünlü ismin konseri, yine ünlü sanatçılar ile "Evden Canlı Konserler", evden "İnteraktif Müzik Yarışması" ve geçmiş yıllarda TRT ekranlarında ilgiyle izlenen Halit Kıvanç'la "Zaman Zaman İçinde" programları da seyircilerle buluşmaya devam ediyor.
Kaçırılan tüm dizi, belgesel ve programlar ayrıca "TRT İZLE" uygulaması ile tüm mobil cihazlarından takip edilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TRT yeni yayın kuşağını 'evde kalanlar'ın beğenisine sunacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Balıkesir'e KKTC'den 190 kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor - Haber 16:20: Muğla'da yurt dışından getirilen 9 işçi yurda yerleştirildi - Haber 16:20: Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı - Haber 16:19: Tekirdağ'da toplu taşıma durduruldu - Haber 16:18: Kırgızistan'da keman sanatçısı Jılkıbayeva, balkonundan komşularına Türk dizi müziklerini çaldı - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler