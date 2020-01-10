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Trudeau: "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağını İran'ın vurduğuna dair kanıt olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" dedi.

10.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 00:05Trudeau:
Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde uçağını 'ın vurduğuna dair kanıt olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" dedi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Kanada istihbaratının elinde İran hava sahasında düşen Ukrayna uçağını, İran'ın düşürdüğüne dair kanıt olduğunu belirtti. Trudeau, "Müttefiklerimizden ve kendi kaynaklarımızdan edindiğimiz birçok kanıt var. İstihbarat, İran'ın Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait uçağı düşürdüğünü gösteriyor. Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.
Trudeau açıklamasında, "Kurbanların aileleri ve tüm Kanadalılar cevap istiyor. Ben de cevap istiyorum. Bu kapanış, hesap verilebilirlik ve adalet anlamına gelir. Adaleti elde edene kadar durmayacağız" ifadelerine yer verdi.
Kanada'ya yol almakta olan, Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucu 63'ü Kanada vatandaşı, toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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