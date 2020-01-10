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Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği düşen Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

10.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:37Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var

Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği düşen uçağının 'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında İran'da düşen Ukrayna uçağına dair konuştu.

Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile 'kazara' vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu belirterek, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir" dedi.

Trudeau, Türkiye üzerinden İran'a gitmek üzere bazı Kanadalı diplomatların yola çıktığını ve İran'ın vize konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trudeau'nun konuşması

Uçağın yanarak düştüğü anların görüntüleri



Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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