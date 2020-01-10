Haberler » Güncel » Trudeau uçağı iran'ın vurduğuna dair kanıt var - Haber

Trudeau uçağı iran'ın vurduğuna dair kanıt var

Trudeau Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt varKanada (DHA) ? Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği düşen Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

10.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:01
Trudeau Uçağı 'ın vurduğuna dair kanıt var
(DHA) ? Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanada vatandaşının da hayatını kaybettiği düşen uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.
Trudeau, düzenlediği basın toplantısında İran'da düşen Ukrayna uçağına dair konuştu.
Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile 'kazara' vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu belirterek, 'Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir dedi.
Trudeau, Türkiye üzerinden İran'a gitmek üzere bazı Kanadalı diplomatların yola çıktığını ve İran'ın vize konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi.
Trudeau uçağı iran'ın vurduğuna dair kanıt var

Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:57  ÖZEL GÜNDEM (Tekrar) - Haber
12:56  Bolu'da uyuşturucu operasyonu - Haber
12:56  İstanbul'da 17 bin 743 araca makas cezası... - Haber
12:55  DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Haber
12:52  Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:58:11