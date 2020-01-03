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Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı

Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı.

03.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:54 Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı
'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı.

Van'da polis ekipleri tarafından İran uyruklu şahısların valizlerinde ele geçirilen ve dünyanın en değerli mantarı olarak bilinen trüf mantarı, 4'üncü kez ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yoluyla bugün tekrar satışa çıkarılan mantar, pazartesi gününe kadar satılması bekleniyor.

İlk olarak 23 Aralık 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı www.eihale.gov.tr adresi üzerinden 1 milyon 10 bin TL olarak satışa çıkarılan, ancak söz konusu tarihten bu yana 3 kez alıcı bulamayan trüf mantarı, bugün saat 10.05 itibariyle son kez satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan trüf mantarı, 6 Ocak Pazartesi günü saat 10.05'e kadar satışta kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılan mantarın ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerektiği belirtildi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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