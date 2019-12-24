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Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştü (2)

UYGUN KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLİYORVan Tasfiye İşletme Müdürü Hülya Garip, 80 kilo trüf mantarının birinci satışta teklif almadığından yüzde 50 fiyat düşürülerek Ticaret Bakanlığı'nın www.eihale.gov.tr adresi üzerinden e-ihale ile satışa çıkarılacağını söyledi.

24.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:36 Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştü (2)

UYGUN KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLİYOR

Tasfiye İşletme Müdürü Hülya Garip, 80 kilo trüf mantarının birinci satışta teklif almadığından yüzde 50 fiyat düşürülerek Ticaret Bakanlığı'nın www.eihale.gov.tr adresi üzerinden e-ihale ile satışa çıkarılacağını söyledi. 

Garip, "Satışa esas bedeli 505 bin lira olup ürünlerin açık artırması 252 bin liradan başlayacak Trüf mantarları Van Tasfiye İşletme Müdürlüğümüzde artı 2 ve artı 4 derecede pamuklu bez torbalar içerisinde uygun koşullarda muhafaza edilmektedir. Trüf mantarı için yapılacak ihale 25 Çarşamba günü saat 10.05'te başlayıp 26 Aralık Perşembe günü saat 10.05'te sona erecektir" diye konuştu. 



Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Aralık, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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