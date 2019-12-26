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Trüf mantarına yine alıcı çıkmadı

TİCARET Bakanlığı'nın, 1 milyon 10 bin lira bedelden yarı fiyatına düşürerek ikinci kez satışa sunduğu 80 kilo trüf mantarı için yine alıcı çıkmadı.

26.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:52 Trüf mantarına yine alıcı çıkmadı

TİCARET Bakanlığı'nın, 1 milyon 10 bin lira bedelden yarı fiyatına düşürerek ikinci kez satışa sunduğu 80 kilo trüf mantarı için yine alıcı çıkmadı.

'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu. Trüf mantarları 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden 3 gün önce ihaleyle satışa çıkarıldı. Ancak ihalede trüf mantarlarına alıcı çıkmayınca bakanlık ikinci bir ihale açılmasına karar verdi. Satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin liradan 505 bin liraya düşürülen trüf mantarı için dün saat 10.05'te başlayan ihale süreci bugün saat 10.05'te sona erdi. Fakat ikinci kez satışa sunulan trüf mantarlarına yine alıcı çıkmadı. Bu arada, trüf mantarları, yer altından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor.



Kaçakçılıkla Mücadele, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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