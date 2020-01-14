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Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Dünyanın en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

14.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:15Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Dünyanın en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bugüne kadar 384 hektar alanda doğal ve yapay trüf bahçeleri oluşturuldu.
Trüf mantarının bundan 5-6 yıl öncesine kadar ülkemizin gündeminde dahi olmadığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Bugün avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar her toplum kesiminin ilgi odağı konumunda bulunuyor. Bakanlık olarak biz ise 2014 yılında uygulamaya koyduğumuz Trüf Ormanı Eylem Planı ile ülkemizin bu alandaki zenginliklerini tespit etmeye, kamuoyu farkındalığını artırmaya, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmaya ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
2019'DA 770 DEKAR TRÜF ORMANI KURULDU
Trüfün dünyada her geçen yıl artan bir değer ve pazara sahip olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Trüf mantarı üretiminin artırılması için 2019 yılında 7 ilde 770 dekar alanda trüf ormanı tesis ettik. Eylem planının uygulanmaya başladığı günden bu yana ise 17 Orman Bölge Müdürlüğümüzde 384 hektar alanda yapay ve doğal trüf bahçeleri tesis ettik" değerlendirmesinde bulundu.
Ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı
Günümüzde trüfün Dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu da ifade eden Bakan Pakdemirli, ülkemizin bu pastadan hak ettiği payı alması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, trüfün ülkemizde 2019 yılında 130 milyon TL civarında ticari hacme ulaştığını söyledi.
32 BİN TRÜF FİDANI ÜRETİLDİ
2019 yılı itibarıyla doğadan trüf faydalanmasının 40 ton civarına ulaştığını belirten Bakan Pakdemirli, trüf mantarının günümüzde 200'e yakın ailenin geçim kaynağını oluşturduğunu ve bugüne kadar 32 bin trüf fidanının orman fidanlıklarında üretildiğini de sözlerine ekledi.
(İHA)

Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: İHA

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