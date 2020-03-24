Trump, 12 Nisan'a kadar hayatın normale dönmesini istiyor
ABD Başkanı Trump, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum"dedi.
24.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:21
ABD Başkanı Trump, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum"dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Paskalya, Ekonomi