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Trump, 12 Nisan'a kadar hayatın normale dönmesini istiyor

ABD Başkanı Trump, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum"dedi.

24.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:21
Trump, 12 Nisan'a kadar hayatın normale dönmesini istiyor
ABD Başkanı Trump, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum"dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Paskalya, Ekonomi

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