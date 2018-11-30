ABD Başkanı Donald Trump'a 'seçimi kazandıran kişi' olarak tanımlanan Steve Bannon, Italya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Vatikan'a alternatif Katolik bir kompleksin oluşturulmasına destek sağladı. Euronews, enstitünün direktörü Benjamin Harnwell ile görüştü…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=zk5jKZqKv5w&event=video_description&redir_token=6Q6QFhcKxSJiZlGSr-Gb_ZPARL58MTU0MzYxOTEyMkAxNTQzNTMyNzIy&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F29%2Ftrumpin-eski-danismani-bannon-gelecegin-radikal-hristiyan-liderlerini-hazirliyor' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCLrEj73b-t4CFYvkVQodBZ4Ltij4HUic_6rUmeWYp84B' data-url='/redirect'v=zk5jKZqKv5w&event=video_description&redir_token=6Q6QFhcKxSJiZlGSr-Gb_ZPARL58MTU0MzYxOTEyMkAxNTQzNTMyNzIy&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F29%2Ftrumpin-eski-danismani-bannon-gelecegin-radikal-hristiyan-liderlerini-hazirliyor' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/29/tru...</a>