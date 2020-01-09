Haberler » Güncel » Trump'a göre Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir - Haber

Trump'a göre Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

09.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:12Trump'a göre Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir
ABD Başkanı Donald Trump, 'da uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İran ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, uçağın teknik nedenlerle düşmüş olması ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.
Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.
Trump, "İran'ın uçağı kazara vurduğu söyleniyor, ne dersiniz?" şeklindeki soruya ise "Gerçekten tam olarak bilmiyorum." yanıtını verdi.
Uçağın kara kutusunun açılacağını ve o zaman durumun daha da netleşeceğini dile getiren Trump, İran'ın söz konusu kara kutuyu hangi ülkeye isterse gönderebileceğini dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:38  Meksika'da 40 gündür kayıp gazeteci ölü bulundu - Haber
22:38  Libya'nın doğusundaki darbeci Halife Hafter, ateşkes çağrısını reddetti - Haber
22:34  Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi Aden'deki güçlerini çekiyor - Haber
22:34  Yeni Delhi'de üniversiteye düzenlenen saldırı protesto edildi - Haber
22:34  Dostluk maçı için gelen vekiller, Aydın'a hayran kaldı - Haber
21:46  Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Haber
21:25  2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
9.01.2020 22:44:40