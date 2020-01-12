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Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddia edilen İranlı şahıs, evinin yakınında yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde, İranlı bir şahıs Trump'ın evinin 6,5 kilometre yakınında üzerindeki bıçaklarla yakalandı. İran hükûmeti, Trump'ın başı için 80 milyon dolarlık ödül koymuştu.

12.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:25

ABD'nin eyaletinde görevli Palm Beach polisi, Trump'ın evinin 6,5 kilometre yakınında bulunan Flagler Memorial Köprüsü'nde, üzerinde bıçaklar taşıyan uyruklu bir vatandaş yakaladı. Gelen ihbar üzerine yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Adının Mesut Yarzeveli olduğu öğrenilen İran vatandaşı şahsın arabasının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğu belirtildi. Şahsın aracının neden havaalanında bulunduğuna dair henüz bilgi edinilemedi.

ÜZERİNDEN BIÇAK VE 22 BİN 200 DOLAR ÇIKTI

Polis, şüpheli şahsın üzerinden bıçakların yanı sıra 2 bin 200 dolar çıktığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

TRUMP'IN EVİNİN YAKININDA YAKALANDI

Flagler Memorial Köprüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Maralago Resortu'ndan 6,5 kilometre uzakta bulunuyor.

TRUMP'IN BAŞINA 80 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

İranlı yetkililer, Trump'a suikast gerçekleştirene 80 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

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