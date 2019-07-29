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Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çin'in üreticilerine fayda sağlayan nicel genişleme politikaları uygularken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yönündeki kararsızlığını eleştirdi.

29.07.2019 16:17 Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çin'in üreticilerine fayda sağlayan nicel genişleme politikaları uygularken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yönündeki kararsızlığını eleştirdi.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"AB ve Çin faizleri indirerek sistemlerine para akıtmaya ve üreticilerinin ürünlerini satmalarını kolaylaştırmaya devam edecek. Bu arada oldukça düşük enflasyonla Fed hiçbir şey yapmıyor ve (diğerleriyle) karşılaştırıldığında hiçbir şey yapmamaya devam edecek."
Fed, daha önce faizleri artırması sebebiyle Trump'ın eleştirisine maruz kalmış ve Trump söz konusu politikanın ekonomiye zarar verdiğini öne sürmüştü. Beklentiler, Fed'in 0.25 baz puan faiz indirimine gidebileceğine işaret ederken, merkez bankası Çarşamba günü yeni faiz kararını açıklayacak.



Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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