Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trump: ABD ile Çin Covid-19 salgınında birlikte çalışacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını ile mücadelede, ülkesi ve Çin'in birlikte çalışacaklarını söyledi.

27.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:04
Trump: ABD ile Çin Covid-19 salgınında birlikte çalışacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını ile mücadelede, ülkesi ve Çin'in birlikte çalışacaklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Xi ile Covid-19 salgınına ilişkin olarak ayrıntılı bir konuşma yaptıklarını vurgulayarak, "Çin'in başından çok şey geçti ve virüs hakkında güçlü bir anlayış geliştirdiler. Yakın çalışmalar içindeyiz. (Çin'e) çok saygı duyuyorum!" dedi.  Xi de, Trump'a Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Çin'in destek vereceğini ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Xi'nin salgın hakkında Çin'in şeffaf ve açık olduğunu Trump'a tekrar vurguladığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Trump: ABD ile Çin Covid-19 salgınında birlikte çalışacak - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
IMF’nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu Ekonomi
IMF'nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:50: Sektörlerin talepleri karşılık buluyor - Ekonomi 15:49: “Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi genişletilmeli” - Ekonomi 15:49: İki destek paketine ilk katılan İş Bankası - Ekonomi 15:46: İş Bankası, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılacak - Ekonomi 15:44: ULUTEK'ten firmalara 2 aylık kira desteği - Ekonomi 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 12:40: Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:17: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi