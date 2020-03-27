Trump: ABD ile Çin Covid-19 salgınında birlikte çalışacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını ile mücadelede, ülkesi ve Çin'in birlikte çalışacaklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Xi ile Covid-19 salgınına ilişkin olarak ayrıntılı bir konuşma yaptıklarını vurgulayarak, "Çin'in başından çok şey geçti ve virüs hakkında güçlü bir anlayış geliştirdiler. Yakın çalışmalar içindeyiz. (Çin'e) çok saygı duyuyorum!" dedi. Xi de, Trump'a Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Çin'in destek vereceğini ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Xi'nin salgın hakkında Çin'in şeffaf ve açık olduğunu Trump'a tekrar vurguladığı ifade edildi.

Kaynak: DHA