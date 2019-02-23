Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayını Açıkladı

ABD Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/donald-trump/' title='Donald Trump'>Donald Trump</a>, ülkesinin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/birlesmis-milletler/' title='Birleşmiş Milletler'>Birleşmiş Milletler</a> (BM) Daimi Temsilciliği görevine halihazırda <a class='keyword' href='/kanada/' title='Kanada'>Kanada</a> Büyükelçiliği görevini yürüten Kelly <a class='keyword' href='/knight/' title='Knight'>Knight</a> Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.<br><br>Trump, sosyal medya hesabı <a class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a>'dan yaptığı açıklamada, 'Şu anda Kanada Büyükelçimiz olarak görev yapan Kelly Knight Craft'ı ABD'nin <a class='keyword' href='/birlesmis-milletler/' title='Birleşmiş Milletler'>Birleşmiş Milletler</a> Daimi Temsilciliği görevine aday göstermekten mutluluk duyuyorum. Kelly bizim ülkemizi temsil ederken çok önemli işlere imza attı.' ifadelerini kullandı.<br><br>Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakanligi/' title='Dışişleri Bakanlığı'>Dışişleri Bakanlığı</a> Sözcüsü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/heather-nauert/' title='Heather Nauert'>Heather Nauert</a>, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti.